Smartphone nascosti nei materassi | nuovo sequestro in carcere

Nascosti tra le pieghe dei materassi, cinque smartphone di ultima generazione sono stati scoperti in un’operazione sorprendente nel carcere di Avellino. Un sequestro che mette in luce ancora una volta le sfide della sicurezza penitenziaria e la creatività dei detenuti nel tentativo di mantenere contatti illeciti. La scoperta evidenzia l’importanza di continui controlli e innovazioni tecnologiche per contrastare il fenomeno. Ma cosa ci riserva il futuro in questa battaglia senza quartiere?

Tempo di lettura: 2 minuti Cinque smartphone di ultima generazione, completi di schede SIM e cavetti USB, sono stati rinvenuti questa mattina all’interno del carcere di Avellino durante una perquisizione ordinaria. A dare notizia del ritrovamento è stato Raffaele Troise, responsabile della segreteria G.A.U. UILPA Polizia Penitenziaria di Avellino. I dispositivi, secondo quanto riferito, erano abilmente nascosti nei materassi delle celle. L’operazione è stata portata a termine con successo grazie alla professionalità degli agenti di polizia penitenziaria, coordinati dall’ispettore di sorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Smartphone nascosti nei materassi: nuovo sequestro in carcere

In questa notizia si parla di: smartphone - carcere - nascosti - materassi

