Parte sabato da Lilla il Tour dei giganti | che sfida tra Pogacar e Vingegaard

Sabato partenza da Lilla per il tour dei giganti, uno scontro epico tra Pogacar e Vingegaard. Questi due campioni, con ben cinque vittorie complessive al Tour de France, si preparano a sfidarsi in un duello mozzafiato. A supportarli, due squadroni d’élite come UAE e Visima, pronti a scrivere un’altra pagina indimenticabile di questa leggenda sportiva. La battaglia è alle porte: chi conquisterà il trono?

I due fuoriclasse in totale hanno vinto cinque volte la Grande Boucle e alle spalle avranno due squadroni come quelli di Uae e Visma.

