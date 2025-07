Il Milan che sogna Allegri | terzini nuovi e Modric In attacco … | VIDEO

Il Milan di Allegri sta prendendo forma durante il calciomercato estivo, con sogni audaci e mosse strategiche. Tra nuovi terzini e l’ambizione di portare Modric in attacco, il club milanese si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. Durante "La Tripletta" di 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti hanno svelato il progetto tattico e le ambizioni dell’allenatore livornese per la stagione 2025-2026. Scopri di più nel video!

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prenderà forma in questi due mesi di calciomercato estivo. I desideri dell'allenatore livornese. Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti sportivi Luca Bianchin e Marco Guidi hanno illustrato come si comporrebbe il 4-3-3 che Massimiliano Allegri ha in mente per il suo Milan in questa stagione 2025-2026. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan che sogna Allegri: terzini nuovi e Modric. In attacco … | VIDEO

