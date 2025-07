ravenna mercato esposito la prima conferma

Adriano Esposito, volto noto e pilastro della difesa giallorossa, conferma il suo impegno con il Ravenna 2025-26. "Le prime sensazioni sono positive, ma ormai conosco bene Ravenna", afferma, sottolineando la sua determinazione a contribuire alla squadra. Nonostante l'incertezza sulla categoria, il suo entusiasmo traspare: "Sono contento di poter...". La sua dedica al club promette un futuro ricco di ambizioni e successi condivisi.

"Le prime sensazioni sono positive, ma ormai conosco bene Ravenna". Adriano Esposito è la prima conferma ufficiale del Ravenna 2025-26. A prescindere dalla categoria (che sarĂ sicura solo fra tre settimane), al centro della difesa giallorossa ci sarĂ ancora il venticinquenne giocatore partenopeo. Il quale, proprio perchĂ© la serie C non è ancora ufficiale, non si è potuto sbilanciare troppo nelle dichiarazioni, oltre un "sono contento di poter continuare questo progetto. D’altronde, Ravenna è diventata casa mia". Esposito giocherĂ col Ravenna il terzo campionato consecutivo dopo i due secondi posti di fila in serie D, con tanto di playoff vinti e col corollario della Coppa Italia, alzata a marzo, a Teramo, grazie al successo in finale contro il Guidonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it