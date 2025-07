Il mega disegno di legge di Trump è alla Camera | cosa prevede e chi sarà colpito dal One Big Beautiful Bill Act

Il mega disegno di legge di Trump, noto come “One Big Beautiful Bill Act”, sta per rivoluzionare il panorama fiscale e sociale degli Stati Uniti. Con una portata imponente, questa proposta interesserà cittadini di ogni età e condizione economica, dall’anziano pensionato allo studente, passando per le famiglie a basso reddito. La decisione finale alla Camera potrebbe determinare il futuro di milioni di americani: scopriamo insieme cosa prevede e chi rischia di essere più colpito.

Anziani, studenti, contribuenti, bambini, genitori, cittadini americani a basso reddito saranno colpiti dall’imponente disegno di legge sulle tasse e sulla spesa che verrà discusso in tempo reale a Capitol Hill. I repubblicani la chiamano “ One Big Beautiful Bill Act ” del presidente Donald Trump, ma ne sono state presentate diverse versioni. L’ultima è stata approvata dal Senato martedì con il voto decisivo del vicepresidente J.D. Vance. La versione del disegno di legge presentata dai repubblicani al Senato differisce in modo sostanziale da quella approvata dalla Camera a maggio. Entrambe le Camere dovranno approvare la stessa versione per inviare il pacchetto sulla scrivania di Trump entro la scadenza del 4 luglio, come da lui auspicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il mega disegno di legge di Trump è alla Camera: cosa prevede e chi sarà colpito dal “One Big Beautiful Bill Act”

In questa notizia si parla di: disegno - legge - trump - beautiful

G20 Spiagge, depositato in Parlamento il disegno di legge sulle comunità marine - Oggi si segna una svolta significativa per le comunità marine con il deposito in Parlamento del disegno di legge dedicato.

La prova di forza e disciplina repubblicana sempre più serrata: è il vicepresidente Vance a rompere il pareggio al Senato. Il nuovo disegno della Legge #BigBeautifulBill voluto da Trump torna alla Camera. @RSIInfo_ https://washingtonpost.com/business/202 Vai su X

(Adnkronos) - Elon Musk torna all'attacco di Donald Trump e del suo del 'big beautiful bill', il disegno di legge super contestato dagli oppositori del che prevede tagli ai servizi essenziali e alle energie pulite avvantaggiando la classe medio-alta e aumentando il Vai su Facebook

Battaglia al Senato Usa sulla legge di spesa di Trump: ok al dibattito, ma ottenuto con fatica; Usa, primo via libera Senato per maxi-legge bilancio. Trump: Grande vittoria; Il big beautiful bill di trump a un passo dall'approvazione del Senato.

Senato Usa approva la maxi legge di bilancio di Trump, ora passa alla Camera - Il Senato statunitense ha approvato il mega disegno di legge di bilancio del presidente Donald Trump, dopo giorni di negoziati e una sessione- Lo riporta rainews.it

USA, Senato approva legge fiscale di Trump: Vance decisivo sul pareggio 50-50 - La legge fiscale di Donald Trump, che prevede tagli fiscali e di spesa da 3,3 trilioni di dollari, è stata approvata dal Senato. Da finanza.repubblica.it