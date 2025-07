Graduatorie ATA 24 mesi allegato G | deve compilarlo anche chi ha scelto le scuole in terza fascia? RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un aspirante ATA inserito nelle graduatorie 24 mesi, la compilazione dell'Allegato G è un passaggio fondamentale, anche se hai scelto scuole in terza fascia. Durante la puntata di Question Time su Orizzonte Scuola TV, Bartolo Cozzolino ha chiarito ogni dubbio su questa procedura, offrendo indicazioni preziose per evitare errori e saper agire con sicurezza. Scopri tutto nel nostro approfondimento!

Puntata di Question time il 23 giugno su Orizzonte Scuola tv dedicata al personale ATA. Focus sulla compilazione dell'allegato G per la scelta delle scuole per gli aspiranti inseriti in graduatorie ATA 24 mesi. Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto in normativa scolastica, ha illustrato agli utenti la domanda e risposto ai quesiti posti in diretta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio, il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali ha l'opportunità di presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi.

