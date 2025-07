Ancona strada in salita per la conquista della A2 Brutta sconfitta a Lucca | ora il ritorno per sperare

L’avventura del TC Ancona verso la promozione in Serie A2 si fa sempre più intensa e piena di sfide. Dopo una battuta d’arresto a Lucca, i dorici sono chiamati all’impresa: vincere con lo stesso punteggio e conquistare quel passo fondamentale verso il sogno. La strada in salita richiede determinazione e cuore, ma nulla è perduto. Ora, l’attenzione è tutta rivolta al ritorno: il momento di riscrivere la storia.

Il TC Ancona deve compiere un’impresa per conquistare la promozione in Serie A2. La sconfitta per 4-2 rimediata a Lucca nell’andata della finale playoff obbliga i dorici a vincere il match di ritorno con lo stesso punteggio e poi imporsi nel doppio di spareggio decisivo. La trasferta toscana ha riservato amare sorprese alla squadra anconetana, che aveva chiuso la regular season da imbattuta. L’ultima giornata aveva visto i dorici travolgere il Galatina per 5-1, conquistando il primo posto nel girone e la qualificazione alla finalissima. Nei singolari solo Leonardo Primucci ha portato a casa il punto per Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, strada in salita per la conquista della A2. Brutta sconfitta a Lucca: ora il ritorno per sperare

