Lega Serie A il presidente Simonelli ha comunicato le date | l’eventuale finale il 22 con la vincente tra Napoli e Milan Supercoppa con l’Inter il 17 o il 18 dicembre

L’attesa per le prossime sfide della Supercoppa Italiana si fa sempre più intensa. Il presidente Simonelli ha annunciato le date ufficiali e le semifinali di questa edizione, che promettono grandi emozioni tra Napoli, Milan, Bologna e Inter. Con la cornice esotica dell’Arabia Saudita, il torneo si prepara a regalare spettacolo e suspense. Ma quali sorprese ci riserveranno queste partite? Restate con noi per scoprirlo!

La Supercoppa Italiana oltre che una sede, l’Arabia Saudita, ora ha anche una data, anzi tre date: il 17 e il 18 dicembre si giocheranno le due semifinali e il 22 dicembre la finale. A ufficializzarlo ieri è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, parlando in conferenza stampa al termine dell’assemblea di Lega. Le due semifinali della ‘Final Four’, lo ricordiamo, saranno Napoli-Milan e Bologna-Inter, anche se ancora non è dato sapere quale delle due gare si giocherà per prima. Quanto alla sede, "non sappiamo ancora dove si giocherà, se a Riad o a Gedda – diceva ieri Simonelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lega Serie A, il presidente Simonelli ha comunicato le date: l’eventuale finale il 22 con la vincente tra Napoli e Milan. Supercoppa, con l’Inter il 17 o il 18 dicembre

