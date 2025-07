Tennis L’Open Ida Rubini entra nel vivo

L’Open Ida Rubini entra nel vivo, accendendo l’entusiasmo tra appassionati e atleti. Con i migliori del circuito che si sfidano sul campo del Club Ippodromo di Cesena, il torneo maschile si prepara a regalare emozioni fino al 6 luglio, in un crescendo di adrenalina e talento. E mentre il terzo tabellone si conclude, i nomi emergenti si affacciano per scrivere il capitolo più avvincente di questa competizione.

Con l’ingresso dei giocatori più forti si infiamma il torneo nazionale Open maschile ’Ida Rubini’ in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro). Si è concluso il terzo tabellone, quello che vedeva in campo i giocatori con classifica da 2.8 a 2.6, che ha lanciato nel tabellone finale, tra gli altri, i romagnoli Federico Baldinini, Filippo Bettini, Riccardo Ercolani, Alessandro Canini, Edoardo Pagnoni ed un Luca Pompei in gran spolvero sui campi di casa. Il portacolori del Tennis Club Ippodromo approda al main-draw con un doppio ’positivo’, prima ai danni di Pierre Rael Mayele (Virtus Bologna) poi nel turno finale nel derby contro Andrea Rondoni (Ct Cesena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. L’Open Ida Rubini entra nel vivo

