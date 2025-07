L' Inter rientra a casa dopo il Mondiale per Club

Dopo un'esperienza intensa e carica di emozioni al Mondiale per club, l'Inter fa il suo ritorno a Milano. La notte tra martedì e mercoledì ha visto i protagonisti nerazzurri, tra cui Dimarco, Barella e Bastoni, risalire sul pullman che li riporta a casa, mentre altri, come Lautaro Martinez, scelgono di prolungare la permanenza negli Stati Uniti o partire direttamente per le vacanze. È ora di riflettere, ricaricare le energie e guardare avanti verso nuove sfide.

Dopo la sconfitta per 2-0 col Fluminense, che ha sancito l'eliminazione dal Mondiale per club, l'Inter nella notte tra martedì e mercoledì è tornata a casa. Ecco il rientro a Milano di Dimarco, Barella, Bastoni e altri, che salgono sul pullman nerazzurro dopo il volo dagli Stati Uniti. Alcuni giocatori (tra cui Lautaro Martinez ) sono rimasti negli Usa o sono partiti per le vacanze direttamente da lì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter rientra a casa dopo il Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: inter - casa - mondiale - club

Calciomercato Inter, interesse in casa Colchoneros a centrocampo - L'Inter è in fibrillazione per il calciomercato e punta a rinforzare il centrocampo. Secondo Tutto Mercato Web, il club nerazzurro sta valutando un possibile ingaggio di Rodrigo de Paul, mezz'ala dell'Atletico Madrid.

Si apre il caso Hakan Calhanoglu in casa Inter. Lautaro e Marotta duri con il centrocampista dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club. Vai su Facebook

L’#Inter perde col Fluminense e viene eliminata agli 8º del mondiale per club. Partita ai limiti dell’imbarazzante, voglia sotto le scarpe e condizione direttamente sotto terra. A posto così, finalmente finita sta stagione estenuante, tutti a casa, riposo… poi scuse fi Vai su X

L'Inter rientra a casa dopo il Mondiale per Club; L'Inter rientra a casa dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club; Inter, i ricavi dal Mondiale per Club: le cifre ufficiali per i nerazzurri.

Juve e Inter fuori dal Mondiale per Club ma con le casse ricche: i guadagni sono stati comunque enormi - Conclusasi ufficialmente l'avventura di Juventus e Inter al Mondiale per Club, entrambe eliminate agli ottavi, si possono fare i conti in tasca alle due ... fanpage.it scrive

Juventus e Inter fuori agli ottavi del Mondiale per Club: un mese che ci ha inchiodato ai nostri limiti - Il disastro nerazzurro a Monaco, la catastrofe della Nazionale a Oslo, la Juve fuori (a testa alta) con il Real: così si chiude la lunga annata del calcio italiano ... Lo riporta corriere.it