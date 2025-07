Il caldo può peggiorare i sintomi del reflusso gastroesofageo Ecco dieci consigli per prevenire e contrastare i sintomi in estate

L’estate, con il suo caldo intenso, può acutizzare i sintomi del reflusso gastroesofageo, disturbando il benessere di milioni di italiani. Ma non temete: con alcuni semplici accorgimenti, è possibile prevenire e alleviare i fastidi. Ecco dieci consigli preziosi del professor Adolfo Renzi, esperto nel settore, per vivere un’estate più serena e senza bruciore di stomaco. Cominciamo subito!

L ' estate e il caldo possono causare un peggioramento dei sintomi del reflusso gastroesofageo, una patologia che colpisce fino al 20% della popolazione italiana (11,5 milioni di persone). Ecco dieci consigli del professor Adolfo Renzi, esperto in proctologia, chirurgia dell'obesità e malattia da reflusso gastroesofageo. 1. Tenere il peso sotto controllo Per tenere a bada il reflusso la prima cosa da fare è perdere gli eventuali chili di troppo: il peso eccessivo aumenta la pressione sull'addome. 2. Prediligere i cibi "amici" Includere nella propria alimentazione pasta e riso conditi in modo leggero, verdure cotte, frutta non acida, pane tostato, fette biscottate, crackers non salati.