O’Riley per la Roma Massara insiste | Koné resta sullo sfondo

La sessione di calciomercato si è ufficialmente aperta e per la Roma è tempo di operare di fino. L'obiettivo è quello di rinforzare una rosa già di per sé ben fornita, con acquisti mirati in ogni reparto. Più nello specifico, i giallorossi dovrebbero alzare l'asticella sia sulla corsia destra che in mediana, il cuore pulsante di ogni scacchiere. Leandro Paredes risulterebbe essere in uscita ed andrebbe sostituito, con un profilo in grado di fare la differenza sotto ogni punto di vista. Il direttore sportivo Frederic Massara si sarebbe messo già al lavoro, con l'obiettivo principale che risulterebbe essere un pupillo di Gian Piero Gasperini.