Il Roteglia è all’ultima spiaggia Borzanese-Gatta primato in palio

Stasera alle 21, il mitico Roteglia 232 si presenta all’ultima spiaggia del torneo, pronto a sfidare il Cavola in una sfida decisiva. Con il cuore in gola e la speranza di riscrivere le sorti del girone D, questa partita potrebbe essere la chiave per accedere ai quarti di finale. La posta in palio è alta: vincere o lasciare il sogno!

Stasera alle 21 inizia la volata finale del girone D del 73° Torneo della Montagna che ha scelto le quattro formazioni che si giocheranno i due pass per i quarti di finale. Nel primo turno di spareggio, missione quasi impossibile per il Roteglia che, a distanza di due settimane, ritorna a far visita al Cavola con l'obiettivo di vincere la gara odierna e quella di domenica contro la Borzanese, sperando anche in risultati favorevoli per centrare la piazza d'onore. I bianconeri punteranno soprattutto sullo spirito di rivalsa dei locali utilizzando soltanto quattro esterni, mentre i rossoblù di casa sostituiscono l'attaccante Tourè col pari ruolo Asan Mata (classe 2003, nella foto) prelevato dal Real Formigine e che ha giocatore pure in Kings League con l'Alpak Fc.

