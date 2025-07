David Juve accordo raggiunto nella notte | sarà un nuovo calciatore bianconero! L’attaccante vola a Torino per visite mediche e firma Tutti i dettagli

Notte di grandi emozioni per i tifosi bianconeri: la Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Jonathan David, il talento canadese che si prepara a sbarcare a Torino. Dopo un accordo raggiunto su ogni dettaglio, l’attaccante vola in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Un acquisto strategico che rafforza il reparto offensivo e apre nuove prospettive per la squadra: l’avventura di David con la Juve sta per iniziare!

David Juve, accordo raggiunto nella notte: pronte le visite mediche! L’attaccante canadese firmerà a parametro zero con i bianconeri. Jonathan David sarà un nuovo calciatore della Juventus! L’accordo totale è stato raggiunto nella notte su ogni dettaglio con l’entourage dell’attaccante canadese. Si tratta di un’intesa a lungo termine, con il giocatore che è già pronto a recarsi a Torino per visite mediche e firma nelle prossime ore. Definiti tutti gli accordi tra le parti e visite mediche già prenotate: l’attaccante canadese, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Lille, è dunque atteso in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, accordo raggiunto nella notte: sarà un nuovo calciatore bianconero! L’attaccante vola a Torino per visite mediche e firma. Tutti i dettagli

