Il Cesena al lavoro sul mercato Ma il primo nodo sono le uscite

Il Cesena si prepara a rafforzarsi sul mercato, ma prima di tutto deve affrontare il delicato nodo delle uscite. Con la lista della spesa in fase di definizione, i bianconeri stanno valutando attentamente le potenziali plusvalenze da cedere, tra cui spiccano i nomi di Klinsmann e Shpendi, oltre ai giovani Francesconi e Berti, che hanno catturato l’attenzione di diversi club. La strategia di mercato passa inevitabilmente da questa fase cruciale di cessioni.

Mentre la lista della spesa si sta delineando il Cesena deve comunque risolvere al più presto il nodo uscite. In particolare, in casa bianconera, si fanno i conti sulle potenziali plusvalenze derivanti dalle cessioni soprattutto dei due giocatori di proprietà di maggior pregio, ovvero Jonathan Klinsmann e Cristian Shpendi, senza dimenticare gli altri prodotti del vivaio Matteo Francesconi e Tommaso Berti che qualche interesse l'hanno sucitato. In ballo ci sono oltre dieci milioni di euro, attorno ai tre milioni infatti è la valutazione del portiere figlio d'arte, mentre per Shpendi la cifra richiesta balla tra i sette e gli otto milioni di euro: già questo sarebbe un tesoretto che potrebbe dare notevole spinta anche alle trattative in entrata.

