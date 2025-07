Non solo Bernardeschi | anche Insigne lascia il Toronto interessa a Fiorentina e Parma

Non solo Bernardeschi, anche Insigne si prepara a lasciare il Toronto, attirando l’interesse di Fiorentina e Parma. L’ex capitano del Napoli, dopo un’esperienza canadese interrotta con un anno di anticipo, sogna di tornare in Italia anche se il suo contratto da 11 milioni netti rappresenta una sfida. La voglia di rivivere le emozioni del calcio nostrano è forte: il mercato si infiamma e le opzioni non mancano.

L'ex capitano del Napoli chiude l'esperienza canadese con un anno di anticipo. Ha un contratto fuori portata (11 milioni netti), ma la voglia di tornare in Italia.

Non solo Ciro Immobile: il Bologna è a un passo dal riportare in Italia anche Federico Bernardeschi L'ex Juventus ha lasciato oggi il Toronto (insieme a Lorenzo Insigne), risolvendo in anticipo il contratto in scadenza l'anno prossimo Secondo quanto ri Vai su Facebook

Una curiosità sugli addii di #Bernardeschi e #Insigne a #TFCLive: dal loro esordio, in una scintillante vittoria per 4-0 contro Charlotte che lasciava sperare in ben altro svolgimento, Toronto ha giocato 100 partite esatte in #MLS. Di queste 100 partite ne ha pers Vai su X

