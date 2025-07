Via libera Juve accordo e firma in Arabia | 20 milioni l’anno

La Juventus dà il via libera: accordo e firma in Arabia per un ingaggio di 20 milioni all’anno, segnando un'importante svolta nel calciomercato bianconero. L’esubero potrebbe anche raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, mentre i rumors sui partenti si intensificano. La finestra di affari si chiude con sorprese e cambiamenti, portando i tifosi a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura. Restate sintonizzati, perché le novità sono appena cominciate.

Le ultime di calciomercato sui bianconeri: l’esubero potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr L’avventura alla Juve è agli sgoccioli, anzi è finita. I bianconeri sono da mesi a caccia di una nuova sistemazione per quello che è stato, anzi è ancora uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni. (LaPresse) – Calciomercato.it Vlahovic e non solo: la lista partenti di Comolli contiene nomi importanti dall’ingaggio pesante. Oltre al serbo, destinato all’addio dopo aver nuovamente rifiutato la spalmatura del suo stipendio di 12 milioni netti e sempre nei radar del Milan, troviamo Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Via libera Juve, accordo e firma in Arabia: 20 milioni l’anno

In questa notizia si parla di: juve - libera - accordo - firma

Via libera immediato alla Juve: ecco il nuovo allenatore - La Juventus svela il suo nuovo allenatore in un momento cruciale: la squadra punta a rilanciarsi mentre si prepara per il Mondiale per Club.

Juve, via libera ad uno stipendio da 6 milioni a stagione per David. Resta da limare anche il premio alla firma La Signora si vuole regalare Jonathan David come premio per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Ai 7 milioni della Fifa – già sic Vai su Facebook

Juventus, si avvicina David: accordo a un passo con l'attaccante, la situazione; La Juve punta ufficialmente su Igor Tudor: accordo per il rinnovo e nuovo contratto per l'allenatore; Accordo raggiunto con Conte: la Juve ha già chiuso.

Juventus, accordo totale per Jonathan David: affare in chiusura - Lo riporta Fabrizio Romano, secondo il quale le parti hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento dell'attaccante canadese in biancon ... Secondo calciomercato.com

Calciomercato Juve, sprint David: chiusura sempre più vicina - 21:07 Calciomercato Juve, si avvicina sempre di più il colpo Jonathan David: la trattativa sta procedendo molto spedita Tommaso Vottero Sono ore davvero frenetiche quelle che sta attra ... Si legge su msn.com