Difesa, interessa Nieling. Tremolada e Duca ai saluti.

L'inizio formale della stagione 20252026, in concomitanza del via del calciomercato, conferma la linea presa dal Modena nel mese appena trascorso, in tema di saluti. Nessuna grossa sorpresa sul piatto dei contratti scaduti e non rinnovati, anzi. Dopo un solo anno salutano Eric Botteghin e Mattia Caldara, la cui scommessa (purtroppo per lui e per i canarini) non è stata vinta, nonostante l'opzione per il 2026. Tempo di addio anche per Edoardo Duca, unico superstite di quella squadra risorta dal fallimento nel 2018 e nella storia del club per aver superato le 100 presenze con la maglia gialloblĂą, per lui si prospetta una nuova avventura probabilmente in serie C dove ha diversi estimatori.