Il Forlì lancia già la campagna abbonamenti | Prezzi accessibili Il sogno? Mille tessere

Campagna abbonamenti 2025-26 del Forlì FC: prezzi accessibili e sogni a portata di mano. Con il claim "C piace da morire", il club neopromosso in Lega Pro invita i tifosi a unirsi in un entusiasmo condiviso, in un momento magico che celebra la rinascita e la passione biancorossa. Suona la sveglia per tutti gli appassionati: è l'occasione perfetta per scrivere insieme un nuovo capitolo di storia.

"C piace da morire" è il claim della campagna abbonamenti 2025-26 del Forlì Fc, neopromosso in Lega Pro. Nel giorno in cui ha aperto ufficialmente i battenti il ‘Grand Hotel Calciomercato’, variopinta fiera di sogni, speranze e illusioni che segna l’inizio della stagione pedatoria, il club di viale Roma ha chiamato a raccolta il suo popolo per stringere una nuova alleanza e scrivere, insieme, un altro capitolo di storia biancorossa. "Suona la prima campanella per noi tra i professionisti – ha scandito Matteo Mariani, direttore generale del Forlì, dal quartier generale di The Web Factory, partner del sodalizio –, e sono ancora tante le cose da fare e le situazioni cui far fronte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Forlì lancia già la campagna abbonamenti: "Prezzi accessibili. Il sogno? Mille tessere"

In questa notizia si parla di: forlì - campagna - abbonamenti - lancia

Il Forlì lancia già la campagna abbonamenti: Prezzi accessibili. Il sogno? Mille tessere; La SS Lazio lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026; Cesena Calcio lancia la campagna abbonamenti 2025-2026 con sconti e eventi speciali.