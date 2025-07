Chivu getta la chiave e chiude l'Inter in Hotel | nella notte il confronto tra i giocatori cos'è successo

In un momento di forte tensione, Chivu ha deciso di chiudere le porte dell’Inter e di convocare un incontro tra i giocatori, lasciando fuori staff e dirigenza. La notte si è trasformata in un confronto schietto e acceso, rivelando divisioni profonde nello spogliatoio. Questa decisione segna una svolta cruciale nel percorso della squadra, che ora deve affrontare le sfide interne per ritrovare unità e compattezza. Continua a leggere.

Dopo gli strali via dichiarazioni e risposte social al veleno, lo spogliatoio Inter appare imploso aprendo a spaccature che al momento appaiono totali. Per questo Chivu ha preteso e ottenuto nella notte un faccia a faccia tra tutti i suoi giocatori: presente solo la squadra senza staff e dirigenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

