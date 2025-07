calcio torneo delle frazioni cervaiolo vittoria di rigore

Nel cuore del torneo delle frazioni, Cervaiolo conquista la vittoria ai rigori contro Cerreto, dopo una sfida emozionante e combattuta. Con un punteggio di 6-5 (d.t.r. 1-1), questa partita rimarrà impressa nella memoria dei tifosi per l’intensità e il suspense che solo il calcio amatoriale può regalare. La battaglia tra le due frazioni si conclude con un risultato che celebra lo spirito di squadra e passione.

Cervaiolo 6 Cerreto 5 (d.t.r. 1-1) CERVAIOLO: Di Biagio, Favret, Monfredi, Coda, Sacchetti, Mustone, Panaino, Boccardi, Martinucci, Navari, Tognocchi. A disp. Picconcelli, Rustighi, Pucciarelli, Conte, Maggiani. All. De Angeli. CERRETO: Tognoni, Baldini, Kabashi, Canciello, Lucaccini, Cornacchia, Raineri, Marabese, Manfredi, Pucci, Venturini. A disp. Leone, Lazzini, Bertuccelli, Spallanzani, Vietina, Turba, Sermattei, Navari. All. Della Maggiora. Marcatori: 52' Tognocchi (Cerv), 84' Aut. Navari (Cerr). MONTIGNOSO – La prima finalista del XX Torneo delle Frazioni di Montignoso è un po' a sorpresa il Cervaiolo che ha superato ai rigori i campioni in carica del Cerreto.