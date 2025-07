Il Dalai Lama conferma | Dopo la mia morte verrà nominato un successore

In un discorso emozionante in occasione del suo 90° compleanno, il Dalai Lama ha confermato che, dopo la sua morte, verrà nominato un successore per mantenere viva l’eredità spirituale e culturale tibetana. Questa promessa di continuità rassicura milioni di fedeli e sottolinea l’importanza della tradizione che attraversa i secoli. La sua leadership, infatti, si erge come un faro di speranza e saggezza, pronto a guidare le future generazioni.

Il Dalai Lama ha confermato che alla sua morte verrà nominato un successore per garantire la continuità del suo ruolo di guida spirituale della comunità tibetana. E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata in occasione del suo 90o compleanno. «Affermo che l'istituzione del Dalai Lama sarà perpetuata», ha affermato nel messaggio letto nel monastero di McLeod Ganj, nell’India settentrionale,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Dalai Lama conferma: "Dopo la mia morte verrà nominato un successore"

