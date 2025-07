Come Trento ha fatto di Saliou Niang un prospetto NBA

Ma ciò che rende questa storia davvero unica è come il percorso di Saliou Niang, talento scoperto a Trento, abbia catturato l’attenzione e alimentato la speranza di un futuro NBA. Dalla fossa dei Leoni alla scena mondiale, il suo viaggio dimostra come passione e determinazione possano trasformare un prospetto in una stella emergente. È la testimonianza che, nel basket come nella vita, i sogni più audaci possono diventare realtà.

Succede molto raramente che la Fossa dei Leoni della Fortitudo si prenda una pausa dal tifo – anche solo per un singolo quarto – per protesta contro il rendimento dei giocatori. È quello però che accadde il 30 aprile del 2023 nella partita di seconda fase del campionato di Legadue tra Bologna e Piacenza. La stessa cosa era successa due settimane prima contro l’Urania Milano. La Effe stava vivendo una stagione di transizione tra la vecchia presidenza di Christian Pavani (uscito di scena l’anno precedente) e di Gianluca Muratori e la nuova di Stefano Tedeschi e Matteo Gentilini. La squadra che quel pomeriggio affronta Piacenza nel silenzio, pur se solo nei primi 12 minuti, del PalaDozza è una lontana parente di quella costruita in estate. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Come Trento ha fatto di Saliou Niang un prospetto NBA

In questa notizia si parla di: trento - fatto - saliou - niang

Notte da sogno, Saliou Niang da Trento alla Nba: il talento azzurro scelto al draft dai Cleveland Cavaliers Leggi l’articolo tinyurl.com/mpvmjp4v Vai su Facebook

NBA: l'italiano Saliou Niang selezionato Il 21enne lecchese diventa il 12º italiano selezionato nella storia del Draft. Il centro/ala scelto alla 58ª dai #Cleveland #Cavaliers. #NBA #Draft #Niang #Italia #Basket #Cavs #Trento #Pozzecco #Nazionale #Lebro Vai su X

Come Trento ha fatto di Saliou Niang un prospetto NBA; Notte da sogno, Saliou Niang da Trento alla Nba: il talento azzurro scelto al draft dai Cleveland Cavaliers; Niang: Rinato grazie a Trento. Ho realizzato il sogno Nba e ora aspetto mio fratello.

Chi è Saliou Niang? L’Italiano scelto nel Draft NBA 2025 dai Cavaliers Cleveland - Il giovane cestista italiano Saliou Niang è stato selezionato nell'ultimo Draft NBA dai Cavaliers Cleveland. Lo riporta tag24.it

L’azzurro Saliou Niang vola a Cleveland, chi è l’ultimo italiano che sbarca in Nba: la videochiamata alla mamma – Il video - Il 21enne cresciuto nella provincia di Lecco è il dodicesimo azzurro a rispondere alla chiamata nel Draft. msn.com scrive