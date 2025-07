Eleonora e Giorgia top Punti fermi dell’Ariete

Eleonora Nesi e Giorgia sono i pilastri indiscussi dell’Ariete, le leader silenziose che guidano con determinazione e passione. La conferma di Eleonora come attaccante di punta sottolinea la sua importanza non solo in campo, ma anche nello spirito della squadra. Con qualità tecniche ed umane fuori dal comune, rappresentano il cuore pulsante di un gruppo che non si ferma davanti a nulla. La loro presenza è sinonimo di stabilità e ambizione.

La conferma delle leader silenziose. Il capitano non si discute. Eleonora Nesi sarà ancora una delle attaccanti di punta dell'Ariete. La sua conferma non è mai stata in dubbio ma adesso è certificata. Del resto, sarebbe stato quasi impensabile fare a meno delle qualità tecniche ed umane di "Ele". Giocatrice tecnicamente ed umanamente di alto livello e che rappresenta un punto fermo per il gruppo e per lo spogliatoio. Classe '99 per 182 centimetri, prodotto del vivaio pratese con un passato anche in B1 a Quarrata, Eleonora sarà ancora la guida del gruppo di Nuti. Altro punto fermo è Giorgia Furlan.

