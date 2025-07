Mia e Luca gemelli d’oro Un abbraccio da leggenda

mille sacrifici, Mia e Luca si sono dimostrati veri eroi dello sport, dimostrando che con passione e determinazione tutto è possibile. Questa straordinaria vittoria non è solo un traguardo, ma un esempio di come i sogni possano diventare realtà quando si crede fino in fondo in sé stessi. La loro storia rimarrà per sempre un’ispirazione per tutti noi, un ricordo indelebile di coraggio e fratellanza.

Certe storie non si raccontano, si vivono. E quella di Luca e Mia Giovannelli è una di quelle che fanno venire la pelle d’oca. Ai Campionati Italiani di Taekwondo, i due giovani gemelli hanno riscritto la storia dello sport italiano, conquistando l’oro nelle rispettive categorie con una forza e un cuore che hanno commosso tutti i presenti. Un’impresa così rara da sembrare un sogno. Cresciuti fianco a fianco, tra allenamenti, cadute, risate e infinite ripetizioni di calci e tecniche, Luca e Mia hanno costruito qualcosa di più di una carriera sportiva: hanno creato un legame che sul tatami brilla come medaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mia e Luca gemelli d’oro. Un abbraccio da leggenda

In questa notizia si parla di: luca - gemelli - abbraccio - leggenda

Mia e Luca gemelli d’oro. Un abbraccio da leggenda.

Mia e Luca gemelli d’oro. Un abbraccio da leggenda - Con i fratelli Giovannelli è l’intera Kin Sori Taekwondo a fare incetta di medaglie. Si legge su lanazione.it