Vicofaro sgomberati gli ultimi immigrati di Dion Biancalani

Vicofaro è tornata sotto i riflettori con l’evacuazione degli ultimi immigrati, segnando una svolta nel progetto di integrazione promosso da don Biancalani. La scena si ripete, ma questa volta la narrazione sembra indirizzarsi verso una conclusione amara per gli ideali immigrazionisti del parroco pistoiese. Dopo giorni di segnali di resa, cosa cambierà ora per la comunità di Vicofaro e per il suo stesso protagonista?

Hanno sgomberato Vicofaro ». Il profilo Facebook di don Biancalani, il parroco pistoiese pro-immigrati che come foto profilo ha scelto quella affianco al "collega" don Ciotti, negli ultimi giorni è la testimonianza plastica del tramonto del suo progetto immigrazionista. Post su post direzione resa. Ieri mattina verso mezzogiorno le forze dell'ordine, rigorosamente in tenuta antisommossa, hanno evacuato i locali della parrocchia di Santa Maria Maggiore, più comunemente conosciuta come Vicofaro, a Pistoia. Asserragliati all'interno sei immigrati hanno cercato di resistere fino all'ultimo. Ma serve a questo punto fare un passo indietro per ricostruire la vicenda.

