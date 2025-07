Calciomercato Inter | Ederson sogno possibile per un motivo Così si arriva a 50 milioni

Il calciomercato dell'Inter si anima con il possibile arrivo di Ederson, il portiere brasiliano che potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Çalhanoglu. Con una richiesta di 50 milioni dall'Atalanta, la strategia nerazzurra si fa serrata per convincere i biancocelesti a cedere il talento. Un investimento ambizioso, ma che potrebbe trasformare il futuro del centrocampo interista. La corsa a Ederson non è solo un sogno, ma una mossa chiave nella rivoluzione nerazzurra.

Calciomercato Inter: Ederson sogno possibile per il dopo Calha. La strategia nerazzurra per arrivare ai 50 milioni chiesti dall’Atalanta. Il calciomercato Inter entra nel vivo, con il futuro del centrocampo nerazzurro che dipende da un imminente addio. La partenza di Hakan Çalhano?lu sembra ormai segnata, e la dirigenza ha già tracciato la rotta per gestire la sua sostituzione, tra sogni di mercato e strategie finanziarie precise. Cessione Çalhano?lu: l’Inter attende l’offerta del Galatasaray. La frattura tra Hakan Çalhano?lu e l’Inter appare insanabile. In Viale della Liberazione si attende solo la chiamata dalla Turchia, con il Galatasaray pronto a formulare un’offerta ufficiale per il regista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter: Ederson sogno possibile per un motivo. Così si arriva a 50 milioni

