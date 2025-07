Splendor Lucis convegno a Palazzo San Macuto

L'evento “Splendor Lucis” a Palazzo San Macuto rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo delle icone di Eva M. Antulov, con un coinvolgente messaggio di saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Trasmettendo in diretta webtv, il convegno apre le porte a un dialogo prezioso tra arte e cultura, sottolineando l'importanza di valorizzare il patrimonio iconografico. L'articolo “Splendor Lucis”, convegno a Palazzo San Macuto sembra essere il punto di partenza per una riflessione profonda sulle radici spirituali

ROMA – Nella mattinata di oggi, 2 luglio, dalle ore 11 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà il convegno “Splendor Lucis”, icone di Eva M. Antulov. Messaggio di saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Splendor Lucis”, convegno a Palazzo San Macuto

