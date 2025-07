’Master Camp’ al via Come coach Pardo Mati

Il "Master Camp" di volley della Pallavolo Grosseto si arricchisce di un ospite d'eccezione: Pardo Mati, talentuoso centrale del Modena Volley e orgoglio grossetano, torna nella sua città natale per ispirare giovani atleti e condividere la sua esperienza. Con un percorso che lo ha portato attraverso le categorie di B, A2 e A1, Pardo rappresenta il modello di dedizione e passione che ogni camp desidera trasmettere. E, chissà, potrebbe essere proprio lui a svelare il segreto del suo successo...

Pardo Mati torna a Grosseto. E lo fa partecipando al Summer Camp della Pallavolo Grosseto. Ospite d’eccezione per la terza settimana al " Master Camp " di volley della società maremmana, direttamente dal Modena Volley A1, arriva il grossetano doc Pardo Mati. Pardo, nuovo centrale del Modena Volley da questa stagione, classe 2006, ha debuttato in A1 dopo aver giocato in B, A2 e A3 rispettivamente con le maglie dell’Invicta Grosseto dove è nato e cresciuto, Santa Croce e Brugherio. Nominato miglior centrale d’Europa nel 2022 ai Campionati juniores (vinti), attualmente è in ritiro con la Nazionale Under 21 in Calabria in preparazione dei mondiali che si disputeranno dal 21 al 31 di agosto in Cina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’Master Camp’ al via. Come coach, Pardo Mati

