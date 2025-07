Padova truffa un sacerdote per 100mila euro | arrestata 29enne

Una truffa shock scuote Padova: una giovane di 29 anni è stata arrestata per aver raggirato un sacerdote, sottraendogli 100 mila euro con promesse di false emergenze sanitarie e bisogni inesistenti. La scoperta delle frodi è avvenuta grazie ai fedeli, che avevano chiesto aiuto al parroco, ormai in difficoltà. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla vulnerabilità e sulla fiducia nella comunità.

La giovane aveva chiesto aiuto economico per inesistenti necessità, anche di salute. A scoprire i raggiri alcuni fedeli ai quali il parroco si era rivolto perché ormai in stato di indigenza.

