David Juventus arriva la conferma | l’ok è arrivato nella notte tutto fatto per la firma a parametro zero! I dettagli del colpo

La Juventus ha ufficialmente messo a segno un colpo di mercato da sogno: Jonathan David, attaccante canadese, sta per indossare la maglia bianconera a parametro zero. Dopo settimane di trattative e rumors, l’accordo è stato finalizzato nella notte, con conferme provenienti da tutte le fonti più affidabili, tra cui Sky Sport. L’affare si sta per concretizzare: tutto pronto per il suo grande debutto in maglia Juventus.

David Juventus, arriva la conferma: tutto fatto per la firma a parametro zero dell'attaccante canadese. Novità sul colpo in entrata per la prossima stagione: tutti i dettagli. Anche Sky Sport conferma: Jonathan David sarà un giocatore della Juventus. L'ok ed il via libera definitivo è arrivato nella notte, con le parti che – dopo gli ultimi contatti – hanno raggiunto un'intesa di massima ormai a notte fonda in Italia, dopo l'eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per Club. Restano ormai da definire soltanto gli ultimi dettagli. La Juve piazza così il super colpo a parametro zero, battendo la concorrenza delle big europee e portando a Torino il nome più importante fra gli svincolati.

