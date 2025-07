La Verna | Degrado Diffuso e Mancanza di Servizi Essenziali

di interventi concreti e di attenzione reale alle esigenze dei cittadini. La Verna, cuore pulsante di storia e spiritualità, rischia di perdere il suo fascino originale se le promesse non si trasformano in azioni tangibili. È giunto il momento di mettere al centro del dibattito pubblico le vere priorità per il futuro di questo splendido angolo di Toscana.

Arezzo, 2 luglio 2025 – «Nonostante i roboanti proclami del Sindaco e dell'amministrazione in merito all'impegno profuso per il turismo, le bellezze del nostro comune e il decoro urbano, il gruppo di minoranza n on può fare a meno di denunciare una realtà ben diversa, come purtroppo testimoniano le numerose fotografie che circolano tra i cittadini. Le promesse di un comune accogliente e curato si scontrano con un'evidente e preoccupante mancanza di manutenzione che sta trasformando Chiusi della Verna in un luogo sciatto e poco attraente per chi decide di visitarlo. È incomprensibile come, a fronte dell'introduzione di nuovi oneri per i visitatori, come alcuni parcheggi auto messi a pagamento e l'imposta di soggiorno, l'amministrazione non garantisca nemmeno i servizi di base e un decoro adeguato. 🔗 Leggi su Lanazione.it