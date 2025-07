Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 08 | 40

Benvenuti alla nostra analisi sulla viabilità di Roma e Lazio del 2 luglio 2025 alle ore 8:40. Questa mattina, Astral Infomobilità segnala un incidente sulla via Cassia che provoca code tra La Storta e Giustiniana, con ripercussioni sul Raccordo Anulare e sulla diramazione Roma Sud, creando rallentamenti e disagi agli automobilisti. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per affrontare al meglio la giornata.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in primo piano un incidente sulla via Cassa che causa tra la Storta la Giustiniana in direzione del centro ci svuotiamo sul Raccordo Anulare in interna per traffico ancora auto in coda tra Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud Dove troviamo fila a Tor Vergata in esterna traffico rallentato tra Cassia e Casal Lumbroso e più avanti coda tratti tra Ardeatine Tiburtina sul tratto Urbano della Roma Teramo cosa tratti tra Tor cervare la tangenziale in direzione di quest'ultima mentre nel senso opposto code tra Tor Cervara il raccordo andiamo sulla via Flaminia Dove troviamo in fila rispettivamente dal raccordo fino a via due ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali Strambi casa in direzione del centro sulla Roma Fiumicino coda tratti a partire dal raccordo fino a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR ancora in corso i lavori sulla via Aurelia che provocano code da bar La Grotta fino a via Casal Lumbroso in direzione del centro in chiusura il trasporto ferroviario a partire da oggi è fino al 4 luglio per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense alcuni treni della linea fl1 Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano fl5 Roma Civitavecchia subiranno variazioni di orario e limitazioni di percorso previste corse con bus sostitutivi tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio