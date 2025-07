Samb campagna abbonamenti ’Ovunque sarai’

"Sei pronto a vivere ogni momento della tua squadra del cuore? La nuova campagna abbonamenti 'Ovunque sarai' della Samb è il passaporto per i tifosi che vogliono essere sempre vicini, ovunque si trovino. Con la foto della tifoseria in festa al porto di San Benedetto, questa iniziativa celebra l’unione e la passione che uniscono tutta la comunità rossoblù. Vittorio Massi: 'Questo abbonamento...' Continua a leggere e scopri come unirti a questa grande famiglia!

"Ovunque sarai" con la foto della tifoseria in festa al porto di San Benedetto. E’ stata presentata così la campagna abbonamenti della Samb. Presenti il presidente Vittorio Massi, il responsabile per le istituzioni e supervisore marketing Marco Perosa, il responsabile del Riviera delle Palme Michel Maccarone e del marketing Maurizio Di Ubaldo. "Questa foto -afferma Vittorio Massi- è il passaporto per tutti i tifosi della Samb, un abbonamento che tutti debbono avere per un senso di appartenenza. Non guardo ai numeri ma sarà sicuramente bello avere questa tessera nel portafoglio. E’ quella del derby con l’Ascoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, campagna abbonamenti ’Ovunque sarai’

In questa notizia si parla di: samb - campagna - abbonamenti - sarai

CAMPAGNA ABBONAMENTI Le parole del presidente Vittorio Massi nel corso della presentazione della campagna abbonamenti "Ovunque Sarai" per la stagione di Serie C 2025-2026. Vai su Facebook

Samb, campagna abbonamenti ’Ovunque sarai’; Samb Ovunque tu sarai, presentata ieri l’attesa campagna abbonamenti dei rossoblù per la prossima stagione in; “Ovunque sarai”, al via la campagna abbonamenti della Samb, con alcune novità.

Samb, campagna abbonamenti ’Ovunque sarai’ - Tra le novità il diritto di prelazione per la Curva e nasce la Tribuna est mare centralissima ... ilrestodelcarlino.it scrive

Samb "Ovunque tu sarai", presentata ieri l’attesa campagna abbonamenti dei rossoblù per la prossima stagione in Lega Pro - È lo slogan coniato dalla Samb per la campagna abbonamenti 2025/2026 che è stata presentata ieri dal presidente Vittorio Massi, dal ... Secondo msn.com