Pronostico Paolini-Rakhimova | l’azzurra cambia subito passo

Il secondo turno di Wimbledon si accende con lo spettacolare match tra Paolini e Rakhimova, due talenti pronti a dare battaglia. Dopo una rimonta sorprendente contro Sevastova, Jasmine Paolini si prepara a sfidare la fresca e determinata Rakhimova. Chi vincerĂ questa sfida cruciale? Scopriamo tutte le statistiche, orari e il pronostico per non perdere neanche un colpo di questa emozionante partita.

Paolini-Rakhimova è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Con qualche difficoltĂ , anche inaspettata, Jasmine Paolini è riuscita ad avere la meglio contro Sevastova nel primo turno di questo torneo. La finalista dello scorso anno ha vinto in rimonta, dopo aver perso 6-2 il primo parziale. Non stava bene sulle gambe, si vedeva, ma è bastato alzare un po’ l’asticella della prestazione per riuscire a portare a casa il risultato. (Lapresse) – Ilveggente.it Adesso per l’italiana ci sarĂ Kamilla Rakhimova, giovane tennista classe 2003, che oggettivamente dovrebbe anche dare meno problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Paolini-Rakhimova: l’azzurra cambia subito passo

