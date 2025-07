Caso Garlasco arriva la svolta dalla procura | c’entra Sempio

Arriva una svolta nel caso Garlasco: la procura si concentra su un elemento trascurato per anni, l'impronta di scarpa conosciuta come “impronta numero 44”. Scoperta nel 2007 sul muro della scala verso la tavernetta, questa traccia potrebbe finalmente cambiare le sorti dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel cuore della sua casa. A distanza di tempo, quella traccia potrebbe essere la chiave di una verità nascosta e sorprendente.

C'è un elemento, rimasto per anni in secondo piano, che oggi potrebbe ribaltare il quadro investigativo dell'omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di un'impronta di scarpa, etichettata come "impronta numero 44", rilevata nel 2007 sul muro della scala che porta alla tavernetta. Proprio lì dove fu trovato il corpo della giovane, uccisa brutalmente nella sua casa di Garlasco, il 13 agosto di diciassette anni fa. A distanza di tempo, quella traccia torna al centro delle indagini con un nome preciso: Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, che ha riaperto il fascicolo, l'impronta apparterrebbe proprio al giovane che frequentava la casa di Chiara.

