Stefania Nobile parla di Davide Lacerenza | Ho fallito ma lo amo Ringrazio la magistratura se oggi è ancora vivo

Stefania Nobile, in un gesto di coraggio e cuore aperto, rivela il suo dolore e la sua speranza. Dopo la revoca dei domiciliari, esprime gratitudine verso la magistratura e sottolinea l’importanza dell’amore e della solidarietà in momenti difficili. La sua testimonianza tocca profondamente, ricordandoci che anche nelle sfide più dure, il sentimento vero può fare la differenza. Continua a leggere.

La confessione di Stefania Nobile dopo la revoca dei domiciliari. "Il problema della droga è enorme, ma se si ama una persona non bisogna mai abbandonarla. Oggi posso dire grazie alla magistratura, perché il fatto che lui sia vivo e salvo per me è avere vinto". 🔗 Leggi su Fanpage.it