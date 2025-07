NBA Simone Fontecchio lascia Detroit e passa ai Miami Heat | nuova sfida per l’azzurro

La free agency NBA ha appena preso il via, e già si scaldano i motori del mercato! Simone Fontecchio, l’azzurro che ha conquistato la scena internazionale, lascia i Detroit Pistons per approdare ai Miami Heat. Un nuovo capitolo per il talento pescarese, pronto a scrivere pagine ancora più luminose nella lega più competitiva al mondo. Questa mossa segna un traguardo storico: Fontecchio diventa il primo italiano a vestire la maglia dei Heat, e il suo futuro è tutto da scoprire.

Aperta ufficialmente la free agency NBA da un solo giorno, si accende il mercato verso la prossima stagione con vari trasferimenti ed uno scambio che ha coinvolto anche Simone Fontecchio, unico cestista italiano che milita attualmente nella lega più competitiva e prestigiosa al mondo. Il pescarese si appresta a diventare infatti il primo giocatore azzurro di sempre a indossare la maglia dei Miami Heat. Come riporta l'affidabile Shams Charania di ESPN, Fontecchio è stato rilasciato dai Detroit Pistons per ingaggiare Duncan Robinson con un "sign and trade" (triennale da 48 milioni di dollari). Franchigia della Florida in fase di rinnovamento e già molto attiva sul mercato, prendendo anche Chris Levert con un biennale da 29 milioni di dollari.

