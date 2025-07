Boxe | non si placa la querelle per il cambio di permessi Braccio di ferro tra Pugilistica Bertola e Comune Franchini | Andiamo avanti contro tutto e tutti

La tensione tra la Pugilistica Bertola e il Comune di Carrara raggiunge nuovi livelli di scontro, mentre Franco Frenchini non risparmia accuse e minacce. Dopo l’incidente di piazza Garibaldi e le alterne decisioni sui permessi, la società di boxe insiste: “Andiamo avanti contro tutto e tutti”. La battaglia legale e sportiva si infiamma, con il rischio di pagare anche in termini umani e economici. E la querelle promette ancora sviluppi incandescenti.

"Qualcuno pagherĂ , in termini economici e di teste". Va giĂą duro Franco Frenchini, il ds della Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" che dopo l' incidente di piazza Garibaldi, tuona contro palazzo civico. "Nonostante l'Odissea che ha caratterizzato la riunione di boxe, la Pugilistica Carrarese va avanti contro tutto e contro tutti – continua Franchini che a stento controlla la propria rabbia – nonostante i permessi prima dati e poi revocati, nonostante il cambio di piazza dell'ultimo momento, nonostante il ring fatto smontare quando ormai era giĂ montato, nonostante i controlli subiti per le transenne davanti la nostra sede di via Cattaneo, non ci fermiamo, il torneo va avanti, ma qualche testa dovrĂ cadere".

