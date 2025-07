Evento visto da 5 milioni di utenti al mondo

un contesto di grande prestigio e visibilità, capace di attirare l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Questo successo non solo valorizza Reggio Emilia come capitale dello sport, ma rafforza anche l’immagine della nostra regione a livello globale, dimostrando come eventi di qualità possano fare la differenza nel promuovere cultura, turismo e sviluppo economico. In questo scenario, la Sport Valley si conferma un modello vincente per il futuro.

Il bilancio delle World Cup Final di pattinaggio disputate al PalaBigi nei giorni scorsi lo fa Gianmaria Manghi, il coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia Romagna: "Credo che si sia trattato di un'ottima manifestazione che la Regione ha fatto sua inserendola nella Sport Valley. Un evento internazionale che ha visto arrivare a Reggio quasi 800 atleti e che ben si inserisce nel concetto di sport e promozione del territorio. In pista, poi, un vero spettacolo sportivo con i migliori pattinatori al mondo". Potrà essere riproposta l'anno prossimo? "È presto da dire, perché su tre prove, quest'anno due sono state in Italia e una in Argentina.

