Ascolti tv martedì 1 luglio | Real Madrid-Juventus Un amore regale

Scopri i dati degli ascolti tv di martedì 1 luglio 2025: quale programma ha conquistato il pubblico? Tra emozioni, partite e intrattenimento, il confronto tra Rai, Mediaset e altri canali rivela le preferenze degli italiani. Chi ha vinto la serata? Scopriamolo insieme e analizziamo i numeri che hanno fatto la differenza in questa giornata ricca di appuntamenti imperdibili. Attenzione, perché i risultati potrebbero sorprenderti!

Ascolti tv martedì 1 luglio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 1 luglio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Un amore regale. Su Rai 2 Storie al bivio. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 Real Madrid-Juventus. Su Italia 1 E alla fine arriva Polly. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 1 luglio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 1 luglio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv martedì 1 luglio: Real Madrid-Juventus, Un amore regale

