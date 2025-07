Darwin Nunez scende in campo De Laurentiis | incontra Ramadani per abbassare le cifre Corsport

In un mercato ancora in fermento, il Napoli si prepara a giocare una mossa decisiva: il club di De Laurentiis, impegnato a limare le cifre richieste per Darwin Nunez, ha incontrato Ramadani, l’attuale agente dell’attaccante. La sfida? Ridurre le pretese economiche e portare a casa un rinforzo importante per la prossima stagione. La partita tra cuore e portafoglio è appena iniziata, e il futuro dell’attacco partenopeo potrebbe cambiare con un colpo di scena.

Darwin Nunez, scende in campo De Laurentiis: bisogna abbassare le cifre (Corsport) Il Napoli è alla ricerca dell’attaccante da affiancare a Lukaku. Se l’Udinese non avesse sparato 40 milioni per Lucca, probabilmente l’affare si sarebbe chiuso. Ma 40 milioni sono tanti, troppi, e così il Napoli torna a Liverpool e stavolta scende in campo Aurelio De Laurentiis che ha incontrato Ramadani vecchia volpe del football e agente dell’attaccante uruguaiano dei Reds. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Che il Napoli stesse lavorando seriamente a due piste per l’attacco era molto chiaro, ma dopo il contatto diretto con l’Udinese per Lorenzo Lucca bisogna registrarne anche uno estremamente autorevole per Darwin Nuñez con il Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Darwin Nunez, scende in campo De Laurentiis: incontra Ramadani per abbassare le cifre (Corsport)

