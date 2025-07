Atletica Nel CorriCecina domina l’Alpi Apuane Oskar Cassi irraggiungibile Nicola Cappelli terzo

L'atletica nel cuore delle Alpi Apuane brilla ancora una volta al “CorriCecina”, dove i nostri atleti hanno dominato la scena. La 13ª edizione, valida per il circuito “CorriLunigiana” e il Memorial Franco Codeluppi, ha visto protagonisti Samuele Oskar Cassi, irraggiungibile con un tempo di 31’44”, e Nicola Cappelli, terzo assoluto e primo di categoria. Un risultato che rafforza la tradizione sportiva del Parco Alpi Apuane, dimostrando che la passione e l’impegno portano sempre al successo.

Primi posti e podi per il Parco Alpi Apuane nella 13ª edizione del “ CorriCecina “, gara di 8,4 km nel fivizzanese, inserita nel circuito “ CorriLunigiana “ e valida per il Memorial Franco Codeluppi. Vittoria assoluta per Samuele Oskar Cassi (che chiude con il tempo di 31’44“), terzo posto assoluto per Nicola Cappelli (primo posto di categoria, SM45, in 34’35“), vittoria di categoria per Lorenzo Checcacci (SM55), Fabrizio Santi (SM70) e Lucio Cupelli (SM65), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e terzo posto di categoria per Francesco Nardini (SM55), Alessandro Beani (SM45), Cristina De Rocco (SF55) e Giovanni Marra (SM60). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Nel CorriCecina domina l’Alpi Apuane. Oskar Cassi irraggiungibile, Nicola Cappelli terzo

