fermana striscione degli ultras contro la famiglia simoni

Parte della tifoseria aveva preso posizione in occasione dell'ormai recente incontro organizzato alla presenza del sindaco Calcinaro, dell'assessore Scarfini oltre al dg Ruggeri in rappresentanza della Fermana. Molti proprio quel giorno confermarono la sfiducia all'attuale proprietà e gestione della Fermana Fc in uno dei momenti anche più complicati della storia recente. Non si è fatta troppo attendere la voce del tifo organizzato, per la precisione del gruppo Sotto Mentite Spoglie, che ha affidato il proprio punto di vista allo striscione apparso, con il loro logo ufficiale, davanti al Bruno Recchioni.