La Virtus riparte da un’altra certezza | Morgan Ora Ivanovic spera in un colpo dall’estero

La Virtus Bologna si rinnova e guarda al futuro con determinazione, ripartendo da solide certezze come Matt Morgan, confermato ufficialmente per la prossima stagione. Con una squadra che si arricchisce di nuovi innesti dall’estero, tra cui speranze di un colpo importante come Ivanovic, e l’attesa dell’ufficializzazione di Saliou Niang, il club punta a consolidare la propria leadership. La strategia è chiara: costruire un roster competitivo che possa scrivere nuove pagine di successo.

Aspettando l'ufficializzazione di Saliou Niang e altre novità, la Virtus trova l'accordo e conferma, anche per la prossima stagione Matt Morgan. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ieri è arrivata la conferma ufficiale del club che ha annunciato il prolungamento di contratto per lo statunitense. Ventotto anni il prossimo 7 novembre, nato a Concord in North Carolina, Morgan alla sua prima stagione in bianconero ha confermato qualità di eccellente tiratore. Oltre 10 punti e 2 assist e quasi 2 rimbalzi di media a partita, con una percentuale dalla lunga distanza da oltre 40 per cento, hanno fatto di Morgan un fattore determinante per la vittoria del titolo tricolore dei bianconeri.

