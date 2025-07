Un altro mix energetico per l’Italia | Sì al nucleare

L’Italia si trova di fronte a una sfida energetica senza precedenti, con costi insostenibili e una dipendenza crescente da fonti poco competitive. Jean Philippe Imparato, figura di spicco di Stellantis e ex Alfa Romeo, denuncia con dati chiari: mentre Francia e Spagna pagano meno di 80 euro al megawattora, l’Italia supera i 180 euro. È tempo di ripensare il nostro mix energetico e considerare seriamente il nucleare come soluzione.

Un altro mix energetico per l’Italia. Che ha un problema serissimo con l’energia che Jean Philippe Imparato, alto papavero Stellantis, responsabile per l’Europa dopo aver guidato Alfa Romeo, spiega con la forza dirompente dei numeri: “In Francia, il megawattora lo pago 65 euro, in Spagna 80. In Italia invece lo pago più di 180 euro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un altro mix energetico per l’Italia: “Sì al nucleare”

In questa notizia si parla di: italia - altro - energetico - nucleare

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Il 16 giugno il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha annunciato che l’Italia è ufficialmente diventata Paese membro dell’Alleanza europea sul nucleare, un gruppo di dodici paesi guidato dalla Francia e nato nel 2023 con l’obiett Vai su Facebook

Energia nucleare in Italia: un mercato da 46 miliardi e 117.000 nuovi posti di lavoro; L’Italia aderisce all’alleanza Ue sul nucleare. Cosa cambia; Nucleare, l'Italia dice sì, grazie! e aderisce all'Alleanza europea.

Il nucleare in Italia, storie di prese in giro - Il governo italiano ha approvato un disegno di legge “Delega al Governo in materia di energia nucleare” per il ritorno all'energia dell’atomo. Da rivistanatura.com

Energia, vicepremier Tajani: “Serve un’Italia competitiva, tra nucleare, rinnovabili e mercato unico europeo” - "C’è troppa speculazione e proprio per questo è fondamentale investire nel nucleare e lavorare per creare un mercato unico europeo dell’energia" ... Lo riporta telenord.it