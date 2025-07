‘Star Games’ e ‘Cesare Ventura’ in partnership per il progetto ‘Insieme e vincenti’

Siamo lieti di annunciare un nuovo capitolo nel mondo dello sport beneventano: l’Asd Cesare Ventura e l’Asd Star Games uniscono le forze in nome del progetto "Insieme e Vincenti". Questa partnership segna un passo importante per promuovere valori di squadra, inclusività e crescita condivisa. Con entusiasmo e determinazione, le due realtà promettono di scrivere insieme un futuro ricco di successi e grandi traguardi.

La tanto attesa fumata bianca è arrivata: L'Asd Cesare Ventura e l'Asd Star Games Benevento annunciano ufficialmente con un comunicato alla stampa che è stata raggiunta l'intesa di partnership fra le due associazioni. Dopo settimane di indiscrezioni e di continui confronti fra i responsabili delle associazioni, nella giornata di ieri si è arrivati alla conclusione di rendere ufficiale la notizia. "Siamo lieti di annunciare la partnership dal 1° luglio 2025 tra due storiche realtà calcistiche del nostro territorio. Questa unione segna un passo importante verso la creazione di una nuova identità sportiva più forte e competente, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti locali.

