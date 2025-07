Serie B Nazionale La T Gema ufficializza Andreazza Barsotti resta sulla panchina Fabo

In un clima di grande entusiasmo e determinazione, le franchigie montecatinesi della palla a spicchi hanno confermato le proprie guide tecniche per la prossima stagione di Serie B Nazionale 2025-2026. Nonostante le sfide della recente chiusura dell’annata 2024-2025, il futuro è già pronto a prendere forma, con i timonieri che si preparano a guidare le squadre verso nuove sfide e successi. In questo panorama, la continuità diventa la chiave del successo.

I timonieri ci sono. Le due franchigie montecatinesi della palla a spicchi, messa in ghiaccio praticamente sul nascere la questione della fusione, complici una certa diversità di vedute tra le parti e – soprattutto – i tempi stringenti verso la nuova stagione, hanno ufficializzato chi le guiderà in panchina nel campionato di Serie B Nazionale 2025-2026 che è già alle porte, nonostante l'annata 2024-2025 si sia chiusa da nemmeno due settimane. In entrambi i casi il nome del condottiero è un segreto di Pulcinella: per quanto riguarda i "leoni" termali gli indizi erano già evidenti e corposi e portavano tutti nella direzione di Marco Andreazza, 51enne tecnico di Montebelluna il cui arrivo nella città delle Terme, sponda La T Gema, ha assunto i crismi dell'ufficialità soltanto ieri.

