L' annuncio di Trump | Israele accetta la tregua di 60 giorni ora tocca ad Hamas

Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, un passo cruciale per smorzare le tensioni e aprire uno spiraglio di pace. Annunciata dal presidente Trump su Truth, questa proposta, mediata da Qatar ed Egitto, mira a stabilizzare la regione e coinvolge anche Hamas. Ora, la palla passa a Hamas: il futuro della fragile tregua dipende dalla loro risposta. La sfida è aperta, e il mondo guarda con speranza e trepidazione.

Israele ha accettato una tregua di due mesi a Gaza, come annunciato dal presidente statunitense Donald Trump su Truth, invitando Hamas ad accettare l’accordo per evitare un peggioramento della situazione. La proposta, mediata da Qatar ed Egitto, è stata finalizzata dopo un incontro tra rappresentanti israeliani e l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff. La Cnn riferisce che il piano, affinato in mesi di negoziati, include la liberazione di ostaggi israeliani in cambio del rilascio di detenuti palestinesi, rispondendo ad alcune richieste di Hamas. Quest’ultima, tuttavia, punta a un cessate il fuoco permanente e alla fine definitiva del conflitto, e non ha ancora comunicato la sua decisione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it