Senza aiuto rinunciamo all’A2

Manca ancora il comunicato ufficiale, ma dagli uffici della Federazione confermano le voci anticipate si queste colonne, in merito alla rinuncia al campionato di A2 di Prato e Salerno, e conseguentemente all’apertura ad un ripescaggio per l’Amatori 1945 Modena, e addirittura alla Pico Mirandola: è però ufficiale anche la rinuncia di entrambe ad una nuova avventura nella seconda serie nazionale, e se nel caso dei gialloblù della Bassa è comprensibile, per i cittadini la cosa è stata digerita molto meno bene, visto che di fatto in casa Amatori 1945 "volano gli stracci". La società ha emesso un comunicato in cui, sostanzialmente, addossa la colpa al Comune che non la sostiene nella lotta per una sede di gioco dignitosa, che sarebbe il PalaRoller della Sacca, il cui gestore, la Polisportiva "pur avendo concesso l’utilizzo della pista a club di altre province, - attacca la società nel Comunicato, - non intende aprire le porte alla nostra prima squadra cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it